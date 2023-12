Sarah Connor kommt zum SWR3 Weihnachtskonzert 2023

Im Dezember geht Sarah Connor mit ihren beiden Weihnachtsalben auf große Arena-Tour. Und für ihr allerletztes Konzert in diesem Jahr kommt Sarah Connor zu uns: zum SWR3 Weihnachtskonzert 2023. Als Location haben wir dafür das Casino in Baden-Baden ausgesucht. Es passt mit seiner schönen und feierlichen Atmosphäre einfach perfekt. Sarah wird im festlich geschmückten Florentinersaal spielen, dem sogenannten „Saal der 1.000 Lichter“. Dort passen genau 100 Zuschauerinnen und Zuschauer rein





Calum Scott bei der SWR3 Casino Session in Baden-BadenUnsere SWR3-Reporter haben in der Insta-Story exklusive Einblicke für euch gesammelt! Calum Scott bei der SWR3 Casino Session in Baden-Baden Er hatte es uns ja versprochen: Top gestylt, mit Manschettenknöpfen und einem perfekt sitzenden Anzug betritt Calum Scott die Bühne und eröffnet die Casino Session mit dem Song Rise. Klickt euch durch die Bilder und lasst euch auf die einzigartige Atmosphäre ein. ✨ Video: Das ganze Konzert von Calum Scotts Auftritt im Casino Ihr wart nicht im Casino vorbei und habt den Livestream verpasst oder fandet es so toll, dass ihr es gar nicht oft genug ansehen könnt? Kein Problem – wir haben hier für euch das ganze Konzert von Calum Scott bei der SWR3 Casino Session! Packt zur Sicherheit die Taschentücher aus, es wird emotional! Calum Scott: Die Top 3 Konzert-Momente der SWR3 Casino Session „Welcome to the Cry Corner!“ – „Willkommen in der Tränen-Ecke!“, so stimmte Calum die Fans aufs Konzert ein

