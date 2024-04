SAP plant umfangreiche Umstrukturierung und verstärkte Fokussierung auf Künstliche Intelligenz

Europas größter Softwarehersteller will künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen - und umfangreich umstrukturieren. Nun gibt es Hinweise darauf, wie stark Deutschland betroffen sein könnte. Ein Sprecher des Konzerns äußerte sich nicht zu der konkreten Zahl, die aus einem Bericht des „Handelsblatts“ hervorgeht. Bisher war lediglich von insgesamt 8000 Stellen die Rede, die von der Umstrukturierung betroffen seien.

„SAP hat im Januar ein Restrukturierungsprogramm für das ganze Unternehmen gestartet, um sich auf strategische Wachstumsfelder wie Business AI zu konzentrieren“, teilte der Sprecher mit. AI steht für Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz). „Diese Restrukturierung betrifft 8000 Arbeitsplätze. Wir behandeln die betroffenen Mitarbeiter mit größter Sorgfalt und Einfühlungsvermögen, indem wir ihnen unter anderem interne Stellenalternativen oder Freiwilligenprogramme anbieten

