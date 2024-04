SAP plant Stellenabbau in Deutschland

Allein in Deutschland sollen dabei 2600 Arbeitsplätze betroffen sein. Das geht aus einer internen E-Mail des europäischen Betriebsrates von SAP hervor, welche dem Handelsblatt vorliegt., vermutet der Betriebsrat hinter dem Restrukturierungsprogramm 'Next Level Transformation' nicht eine strategische Neuausrichtung auf KI und Cloud, wie sie SAP seit Längerem vorantreiben.

Vielmehr, so meinen die Arbeitnehmervertreter, seien die Entscheidungen zum Stellenabbau 'ausschließlich oder hauptsächlich auf der Grundlage von Kosten getroffen' worden.Durch eine Regelung zur Beschäftigungssicherung kann SAP in Deutschland nicht ohne Weiteres Kündigungen aussprechen. Das Unternehmen will laut Handelsblatt Regelungen zum Vorruhestand oder Abfindungen anbieten. Das soll bis zum Ende des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein, also in genau einem Jahr. Durch Wachstum will das Unternehmen die weltweite Zahl seiner Angestellten von derzeit rund 107.000 Personen gleich halte

