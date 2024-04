SAP plant 2600 Stellenstreichungen in Deutschland

In Deutschland sollen 2600 Stellen gestrichen werden. Dies ist Teil einer weltweiten Umstrukturierung , bei der insgesamt 8000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Der Betriebsrat kritisiert diese Maßnahme zur Kostensenkung . SAP plant, die Stellen durch freiwillige Maßnahmen wie Vorruhestand und Abfindungen, Weiterbildung sowie Entlassungen zu streichen. Aufgrund der Beschäftigungssicherung in Deutschland sind Kündigungen ausgeschlossen.

Die genaue Anzahl der Stellenstreichungen steht noch nicht fest, da der Konzern noch mit den Sozialpartnern verhandelt

SAP baut offenbar 2600 Stellen in Deutschland ab​Im Rahmen der Restrukturierung bei SAP entfallen einer Zeitung zufolge wohl 2600 der weltweit 8000 Stellen in Deutschland. Die betroffenen Mitarbeiter sollen dem Bericht zufolge in den kommenden Wochen informiert werden.

