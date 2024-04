Aus dem Aufsichtsrat ersetzt SAP den designierten Nachfolger. Statt des vor einem Jahr nominierten Punit Renjen werde der frühere Chef des Mobilfunkausrüsters Nokia , Pekka Ala-Pietilä , der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen, teilte SAP mit. SAP und Renjen, der sein Aufsichtsrat smandat niederlegen werde, hätten sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. „Grund waren die unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle als künftiger Aufsichtsrat svorsitzender.

“ Der ehemalige Chef der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft Deloitte war im vergangenen Jahr in den Aufsichtsrat des Walldorfer Konzerns gewählt worden. Der Finne war zwischen 2002 und 2021 bereits Mitglied des Aufsichtsrates. Außerdem leitete er zeitweise eine Expertengruppe für Künstliche Intelligenz (KI), die die EU-Kommission berät

