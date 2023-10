Santander-Festgeld: Zinsaktion 2023 – Top-Rendite bei zwei Laufzeiten

Die Santander bietet beim Festgeld mehrere Laufzeiten an – aber bei welcher gibt es die meisten Zinsen? Was Sparer wissen sollten.Neben einem Tagesgeld- hat die Santander auch ein Festgeld-Angebot am Start – bis zu 3,7 Prozent Zinsen gibt es

Die Höhe der Festgeld-Zinsen ist von der Laufzeit der Geldanlage abhängig – bis zu acht Jahre sind möglich* zu den derzeit besten Festgeldangeboten mit einer kurzen Laufzeit am Markt. Doch wie bei fast allen Banken ist der Aktionszinssatz an Bedingungen geknüpft.

* gilt bloß bei einer Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten. Ab 24 Monaten greift ein niedrigerer Zinssatz von 2,75 beziehungsweise 3,0 Prozent (ab drei Jahren).* eröffnen. Die Zinsaktion gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden der Santander. headtopics.com

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.(NRW) unterliegt die Geldanlage der deutschen Einlagensicherung. Viele Direktbanken mit vergleichbaren Angeboten haben ihren Sitz oft im Ausland und führen keine Filialen in Deutschland.

Auch Nutzerinnen und Nutzer bewerten das Angebot der Santander in diversen Onlineforen überwiegend positiv. Von allen Banken mit Sitz in Deutschland hat die Santander aktuell eines der besten Angebote für das Festgeld am Start. Die Deutsche Bank oder die Postbank kommen mit einem Zinssatz von jeweils drei Prozent nicht ganz an die Konditionen der Santander heran. headtopics.com

