Sanierungsplan der Signa-Gruppe wird kritisiert

Die Signa expandierte in der Niedrigzinsphase stark - und stürzte wegen steigender Zinsen und Baukosten in die Krise. Zum Portfolio der Firmengruppe gehört unter anderem Galeria Karstadt Kaufhof.In Wien stehen im Zuge der Signa-Krise unter anderem ein Luxus-Geschäftsviertel, ein Nobelhotel und das Gebäude des österreichischen Verfassungsgerichtshofs zum Verkauf.

Der Sanierungsplan bei der insolventen Signa-Gruppe des Ex-Milliardärs René Benko ist nach Überzeugung der österreichischen Finanzprokuratur der falsche Weg. Die versprochene Quote von 30 Prozent für die Gläubiger sei nur erreichbar, wenn es zu einer „eklatanten Markterholung“ bei Immobilien komme, sagte der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, dem Verband der Auslandspresse in Wien. Er halte daran fest, dass ein Konkurs die sauberere Lösung gewesen wäre, sagte Peschor

Sie gilt als Schmuckstück der Signa-Gruppe: Die insolvente Signa Prime bekommt einen Massekredit.

Jetzt sind Gläubiger am Zug: Zukunft der Signa-Gruppe hängt am seidenen FadenDie Uhr tickt für die Signa-Gruppe: Eine Treuhandlösung oder der Gang in den Konkurs – welche Richtung schlagen die Gläubiger ein?

