Sanierung der St.-Johannis-Kirche in Rahden

Wer derzeit in der Rahden er Innenstadt unterwegs ist, bleibt oft am Kirchplatz stehen. Die St.-Johannis-Kirche ist im Moment die wohl bekannteste Baustelle in Rahden . Handwerker geben auf dem Dach des vor 671 Jahren gegründeten Gotteshauses den Ton an und in diesen Tagen beginnt der nächste Schritt einer wichtigen Sanierung . Gegenüber der Redaktion äußerte sich Pfarrer Udo Schulte zum Stand bei den Arbeiten.

Zudem berichtete er, welche Herausforderung als nächste auf die evangelische Kirchengemeinde Rahden zukommen wird. Wegen einer der Verwendung von nicht angemessenen Isoliermaterial war das Holz des Dachstuhls von St. Johannis in einigen Punkten geschädigt. Zahlreiche Dachsparren waren an den Stellen, wo sie auf dem Mauerwerk auflagen, durch Feuchtigkeit geschädigt. Das nicht passende Isoliermaterial hatte die eindringende Feuchtigkeit aufgesogen, das Holz war an diesen Stellen deshalb in Mitleidenschaft gezogen worde

Rahden St.-Johannis-Kirche Sanierung Isoliermaterial Holz Dachstuhl Herausforderungen

