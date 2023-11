Sandro Cortese: Sein Weg zum SSP-Weltmeister 2018

Den endgültigen Durchbruch schaffte Cortese 2012 im Red Bull KTM Ajo Team, als er mit fünf Siegen und 15 Podestplätze Moto3-Weltmeister wurde. Der darauf folgende Aufstieg in die Moto2 erwies sich schwierig. Nach fünf Jahren mit nur drei Podestplätzen war der Deutsche als Bruchpilot verschrien.

In der Supersport-WM 2018 hat sich Cortese bereits in seiner Rookie-Saison mehr als rehabilitiert. Alle zwölf WM-Rennen beendete er in den Top-6, das Rennen in Portimão sogar nach einem Sturz. In Aragón holte der Berkheimer den ersten Sieg in der Supersport-WM, dazu gewann er in Donington Park.

Das Saisonfinale in Katar hätte kaum dramatischer Verlaufen können und wurde durch die CAS-Entscheidung noch einmal aufgeheizt. Bei einem Sieg seines Yamaha-Markenkollegen Jules Cluzel wäre der Franzose Weltmeister geworden, Cortese musste Cluzel in jedem Fall kontrollieren, denn der hatte die meisten Siege eingefahren (fünf).

Im nach einem Wetterchaos auf zwölf Runden gekürzte Rennen stand der WM-Kampf zwischen den beiden dominierenden Yamaha-Piloten der Saison von Anfang an im Mittelpunkt. Sowohl Cluzel als auch Cortese führten das Rennen zeitweise an. Von den Positionskämpfen profitierte der drittplatzierte Lucas Mahias, der sich zuerst mit der Zuschauerrolle begnügte. Als Cluzel und Cortese eine weite Linie fuhren, schlüpfte Vorjahressieger Mahias durch und gewann das Saisonfinale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Sandro Cortese (13./Kawasaki): «Eine Sekunde fehlt»Nur eine Woche vor dem Phillip-Island-Test unterschrieb Sandro Cortese bei Pedercini für die Superbike-WM 2020. Der Kawasaki-Pilot klagt über Probleme mit gebrauchten Reifen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Sandro Cortese (Kalex): Schalthebel abgebrochen!Nach dem enttäuschenden Qualifying mit Platz 21 kämpfte sich Sandro Cortese im Moto2-Rennen an die Top-10 heran. Doch am Ende hatte der Deutsche technisches Pech und fiel aus.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Sandro Cortese (Yamaha): «Melandri hinterfragt alles»2017 war die erste Saison von GRT Yamaha in der Supersport-WM, dieses Jahr ist die Truppe mit Marco Melandri und Sandro Cortese bereits in der Superbike-WM unterwegs. Der Schwabe stellt ihnen ein gutes Zeugnis aus.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: SOWITEC-Anleihe 2018/23: Investoren-Webcast am 02.11.2023 um 14:00 UhrPressemitteilung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: SdK und SoWiTec group GmbH laden gemeinsam Anleiheinhaber der SoWiTec group Anleihe 2018/23 zu einer Investorenkonferenz am 02.11.2023

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

DASERSTE: Spielfilm Deutschland 2018: SchorschSchorsch Kempter's life is anything but a bed of roses. When his vintage airplane is about to be seized, Schorsch simply gets in and flies away. Starring Elmar Wepper, Emma Bading, Monika Baumgartner, Dagmar Manzel, Ulrich Tukur, and more. Directed by Florian Gallenberger.

Herkunft: DasErste | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: 24h Le Mans 2018: Die wichtigsten Daten und FaktenFür die 86. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans wurde eine heilige Kuh geschlachtet. Die Länge der Mythos-Strecke ist nach Bauarbeiten um 3 Meter verkürzt worden. Außerdem stehen die Trainingszeiten fest.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕