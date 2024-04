Samsung verzeichnet deutliche Zuwächse im ersten Quartal 2024

Samsung konnte im ersten Quartal 2024 wieder deutliche Zuwächse verzeichnen. Das ist der wieder erstarkten Nachfrage nach Speicherchips zu verdanken. Der Elektronikkonzern geht in seinem Ergebnisausblick für die Monate Januar bis März davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Zehnfache erhöht hat. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde voraussichtlich 6,6 Billionen Won (etwa 4,5 Milliarden Euro) betragen, hieß es am Freitag in einer Börsenmitteilung.

Im ersten Quartal des vorigen Jahres waren es 640 Milliarden Won.Beim Umsatz erwartet Samsung einen Anstieg um 11,4 Prozent auf 71 Billionen Won (48,5 Milliarden Euro). Traditionell veröffentlicht der Konzern genauere Zahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Samsung ist auch Marktführer bei TV-Geräten. Bei Smartphones hingegen wurden die Südkoreaner im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern von Ein Überangebot und eine schleppende Nachfrage hatten der Chip-Branche lange zugesetz

