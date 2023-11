Samsung Galaxy S24: Gerüchte und Leaks zur Flaggschiff-Reihe

Das Samsung Galaxy S24 wird mitsamt Plus- und Ultra-Modell für das Jahr 2024 erwartet - wir sammeln für euch alle wichtigen Infos zur Flaggschiff-Reihe.Der Release des Samsung Galaxy S23 und der zugehörigen Plus- und Ultra-Varianten ist nunmehr ein halbes Jahr her - da blickt die Technik-Welt schon auf den Nachfolger

. Für Samsung dürfte es keinen Grund geben, etwas am Release-Zyklus der Smartphone-Reihe zu ändern, weshalb das Samsung Galaxy S24 (Plus/Ultra) regulär für das Jahr 2024 erwartet wird. In diesem Artikel tragen wir für euch die wichtigsten Gerüchte zusammen, die schon jetzt zur Galaxy-S24-Reihe im Umlauf sind. So bleibt ihr immer auf aktuellem Stand, welche Leaks und Spekulationen zu den kommenden Samsung-Smartphones gerade heiß diskutiert werden. Die Galaxy S24-Serie soll früher als im letzten Jahr auf den Markt kommen. Derzeit wird über den Januar 2024 spekuliert.Der Grund: Samsung rechnet mit einem großen Erfolg der aktuellen iPhone-15-Serie und will verhindern, zu große Anteile des Smartphone-Marktes an Apple abzugeben.Wie der für solche Leaks bekannte Twitter-Nutzer IceUniverse erfahren haben will, erhält das Standardmodell des Galaxy S24 einen neuen Bildschirm. Dieser soll nicht nur dünner sein, sondern auch auf ein LTPO-Panel setzen, welches bislang nur der Ultra-Variante vorbehalten wa

:

