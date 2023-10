Samsung bietet seinen Nutzern kostenlosen Cloud-Speicher mit Einschränkungen

Diese Meldung wird den einen oder die andere an die Zeiten des Google Pixel 2 erinnern. »Unbegrenzter Cloud-Speicher für Fotos« - damit bewarb der Suchmaschinen-Riese seinerzeit das neueste Pixel-Smartphone.

Samsung möchte seinen treuen Nutzern wohl ein ähnliches Geschenk machen, allerdings mit zwei nicht unwesentlichen Einschränkungen.berichtet, bietet Samsung seinen Nutzern bald einen großzügigen digitalen Platz, um große Mengen an Daten zu speichern. Dieses kostenlose Angebot kommt allerdings mit zwei Limitierungen:

Die Daten dürfen jeweils nicht größer als 100 GByte sein. Ein Gesamtspeicher-Limit gibt es jedoch nicht.? Der südkoreanische Hersteller möchte einen temporären Speicherort für die Daten zur Verfügung stellen, falls das Galaxy-Gerät beispielsweise zur Reparatur eingeschickt werden muss, verloren gegangen ist oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll. headtopics.com

Der temporäre Cloud-Speicher befindet sich im Wartungstool-Modus auf dem Handy. Während des Prozesses kann ausgewählt werden, welche Daten vom Smartphone in die Cloud hochgeladen werden sollen. Der Cloud-Speicher wird für alle Galaxy-Smartphones mit One UI 6 ausgerollt, das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht veröffentlicht wurde.

Samsung beginnt mit dem Rollout des Speicher-Features anscheinend mit Galaxy-S- und Z-Serie und zuerst in Südkorea . Weitere Länder sollen folgen. Wann diese Funktion nach Deutschland kommen wird, bleibt derzeit noch unklar.Was haltet ihr von Samsungs kostenlosem temporären Cloud-Speicher? Findet ihr das Angebot super, um bei Bedarf kurzfristig große Datenmengen zu speichern oder würdet ihr es nicht nutzen? Wie sichert ihr eure Daten? Habt ihr eine eigene Cloud oder speichert ihr wichtige Daten auf physischen Datenträgern? Schreibt es in die Kommentare!2. headtopics.com

