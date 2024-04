Samsung 990 PRO: High-End-SSD für flüssige Abläufe

Die High-End - SSD von Samsung beschert euch flüssige Abläufe und ist eine starke Komponente, um jeden PC oder eine PS5 mit neuer Höchstleistung zu beflügeln. Nutzt das geniale Angebot bei Coolblue und verstärkt euer System. Ihr möchtet euch einen starken Gaming -Rechner zusammenzimmern oder einfach ein sinnvolles Upgrade verpassen? Dann schaut euch die Samsung 990 PRO genau an. Mit dieser Komponente schwimmt ihr ganz weit vorn, da ihr von nahtlosen Umsetzungen profitiert.

Spart jetzt undDiese Tech-Komponente eignet sich sowohl für Gaming als auch Content-Erstellung. Außerdem erhaltet ihr mit einer großen Kapazität von 4TB mehr als genug Speicherplatz, um allerlei Dateien, Fotos, Videos, Spiele und sonstige Dinge festzuhalten.die bis zu doppelt so schnell sind wie bei herkömmlichen PCIe 3.0-SSDs. Nervige Ladezeiten sind beim Spielen vom Tisch. Zusätzlich steigt die reaktionsschnelle Leistung für anspruchsvolle Anwendunge

Samsung SSD High-End PC PS5 Gaming Upgrade Speicherplatz Leistung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Samsungs schnellste PS5-SSD: Samsung 990 Pro mit 4TB Speicher jetzt zum Tiefstpreis sichern!In den Osterangeboten bei Coolblue gibt’s gerade die schnelle PS5-SSD Samsung 990 Pro im Sonderangebot. Vor allem die 4TB-Version ist stark reduziert.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Der Usain Bolt unter den SSDs: Die ultraschnelle Samsung 990 Pro 4TB ist gerade zum Hammerpreis im Osterangebot!Verpasst eurem Gaming-PC mit der blitzschnellen Samsung 990 Pro jetzt ein günstiges Upgrade. Schnappt euch die SSD jetzt bei den Osterangeboten von Amazon.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Samsung-Aktie kann nicht profitieren: Samsung meldet GewinnwachstumDank der wieder erstarkten Nachfrage nach Speicherchips hat der Branchenführer Samsung im ersten Quartal 2024 wieder deutliche Zuwächse verzeichnet.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Samsung-Aktie tiefer: Samsung-Erbe wird von Vorwurf der Aktienmanipulation freigesprochenDer Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jay Yong, ist von einem Gericht vom Vorwurf der Aktienmanipulation und anderer Finanzvergehen freigesprochen worden.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Samsung-Aktie mit Nachholbedarf: Samsung will als Schlusslicht im KI-Rennen mit MUF-Technik Boden gutmachenDer Elektronikriese Samsung will seinen Rückstand im Rennen um KI-Chips einem Pressebericht zufolge aufholen. Am Markt kommt das gut an.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

2TB SSD mit 7.000 MB/s: Schneller und viel günstiger als die Samsung 980 Pro!Die Lexar NQ790 ist eine 2TB M.2 NVMe SSD mit dem wohl besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt: Die pfeilschnelle Festplatte hängt damit 7.000...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »