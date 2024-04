Sam Raimi möchte Avengers: Secret Wars drehen

Sam Raimi hat noch nicht genug vom Superhelden-Genre. Er würde Avengers: Secret Wars offenbar gerne drehen, würde man ihn fragen. Nanu, warum packen wir Bruce Campbell (The Evil Dead, Army of Darkness) auf einen Artikelaufmacher zu Avengers 6? Ganz einfach: Sollte der Regisseur, um den es hier geht, tatsächlich Secret Wars drehen, dürfte Campbell definitiv eine kleine Rolle darin besetzen.

Der Kult-Regisseur hat bereits zahlreiche Marvel-Filme auf dem Regiestuhl umgesetzt - von der ersten Spider-Man-Trilogie bis hin zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness - und ist daher ein echter Experte in Sachen Superhelden. Ach ja, und er hat in all seinen Filmen immer einen Auftritt für seinen guten Freund Bruce Campbell in petto. Nun, aktuell noch nicht. Aber das könnte sich vielleicht bald ändern, denn in einem neuen Interview schickt Sam Raimi eindeutige Signale in Richtung Marvel

