Sam Altman kehrt nach turbulenten Tagen als CEO zu OpenAI zurück

Nachdem ein Exodus von Mitarbeitern und Investoren befürchtet wurde, kehrt Sam Altman nach fünf wilden Tagen als CEO zu OpenAI zurück. Das Chaos rund um seine Entlassung wirft viele Fragen auf. Auch andere Silicon-Valley-Stars wurden aus ihren Unternehmen gedrängt und kehrten später zurück. Sam Altman war nicht der erste Silicon-Valley-Star, der aus seinem eigenen Unternehmen gedrängt wurde und später zurückkehrte.

Steve Jobs musste 1985 bei Apple seinen Stuhl räumen, und machte das Unternehmen Jahrzehnte später zum weltvollsten Konzern aller Zeiten. Auch Twitter-Gründer Jack Dorsey verließ sein Unternehmen 2008 und kehrte sieben Jahre später zurück. Am Freitag hatte OpenAI überraschend mitgeteilt, dass Altman das Unternehmen verlässt. Der Verwaltungsrat (Board) begründete den Schritt damit, dass der 38-Jährige"in seiner Kommunikation mit dem Board nicht durchgängig offen war, was dessen Fähigkeit, seine Verantwortung wahrzunehmen, behindert hat". Infolgedessen habe"das Board kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu leiten", hieß e





