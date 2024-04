Salman Rushdie veröffentlicht neues Buch und spricht über Meinungsfreiheit

Salman Rushdie hat knapp zwei Jahre nach dem lebensgefährlichen Angriff auf ihn mit"Knife" ein neues Buch veröffentlicht. Im Interview spricht er über seinen Kampf für die Meinungsfreiheit .sieht in der sogenannten Cancel-Culture eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit . "Wenn du dir beim Schreiben Gedanken machst, ob du etwas sagen darfst oder nicht, dann bist du nicht frei", sagte er dem.

" Junge Autoren müssten dann aber immer den Vorwurf der „kulturellen Aneignung“ fürchten. Rushdie betont: "Wenn du nur über Menschen schreiben darfst, die so sind wie du, ist die Kunst des Romans tot."Er selbst fühle sich nicht eingeschränkt darin, was er sage oder schreibe. "Ich kann zum Glück sagen: Fuck off. Ich sage und schreibe, was ich denke. Und wenn das jemandem nicht passt, dann ist das halt so.

Salman Rushdie Buch Meinungsfreiheit Cancel-Culture Schriftsteller

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Messerattacke auf Salman Rushdie: Sein Auge war 'wie ein weichgekochtes Ei'Bei einer Messerattacke im August 2022 wäre Salman Rushdie fast ums Leben gekommen. In einem Interview enthüllt er schockierende Details.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Messerattacke auf Salman Rushdie: So erlebte er den Angriff im Jahr 2022Bei einer Messerattacke im August 2022 wäre Salman Rushdie fast ums Leben gekommen. In einem Interview enthüllt er schockierende Details.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Messerattacke auf Salman Rushdie: Verlust des Auges macht ihm täglich zu schaffenBei einer Messerattacke im August 2022 wäre Salman Rushdie fast ums Leben gekommen. In einem Interview enthüllt er schockierende Details.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Salman Rushdie enthüllt zwei Jahre nach Messerattacke erschütternde DetailsIm August 2022 wäre Salman Rushdie bei einer Messerattacke fast ums Leben gekommen. Ein Angreifer stach auf offener Bühne auf ihn ein. Nun hat er zum ersten Mal ausführlich über die Attacke und seine schweren Verletzungen gesprochen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Salman Rushdie: Der Verlust seines Auges erschüttert ihn jeden TagIm August 2022 wäre Salman Rushdie bei einer Messerattacke fast ums Leben gekommen. Ein Angreifer stach auf offener Bühne auf ihn ein. Nun hat er zum ersten ...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Salman Rushdie spricht über den grausamen Angriff auf sein LebenDer britisch-amerikanische Schriftsteller Salman Rushdie spricht erstmals detailliert über den fast tödlichen Angriff, bei dem er vor zwei Jahren auf offener Bühne angegriffen wurde. Er beschreibt den Verlust seines Auges als tägliche Belastung und sieht sein neues Buch als Möglichkeit, das Erlebte zu verarbeiten.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »