Salman Rushdie spricht über den grausamen Angriff auf sein Leben

Archiv: Sir Salman Rushdie spricht bei der jährlichen Preisverleihung des Center for Fiction 2023 in New York City.

Salman Rushdie spricht erstmals detailliert über den grausamen Angriff vor zwei Jahren, der ihn fast das Leben kostete.“ über einen fast tödlichen Angriff auf ihn, der vor zwei Jahren auf offener Bühne stattfand. Der britisch-amerikanische Schriftsteller, der auch ein Booker-Preisträger ist, schilderte, wie sein Auge nach dem Angriff „wie ein weich gekochtes Ei“ aussah. Diesen Verlust betont er als tägliche Belastung.

Rushdie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und verbrachte dort sechs Wochen zur Genesung. Die Auswirkungen des Angriffs beeinträchtigen ihn noch heute im Alltag. Er müsse nun vorsichtiger sein beim Treppensteigen oder beim Überqueren einer Straße.In seinem neuen Buch führt Rushdie ein imaginäres Gespräch mit seinem mutmaßlichen Angreifer. Hadi Matar, ein 26-jähriger aus New Jersey, ist wegen des Angriffs angeklagt wurden.

Das Verfahren gegen Matar wurde verzögert, nachdem die Anwälte des Angeklagten argumentiert hatten, dass sie ein Recht hätten, Rushdies Buch zu überprüfen, da es Beweismaterial sein könnte. Es wird nun erwartet, dass der Prozess im Herbst beginnt.

