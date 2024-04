Sally Özcan macht Trennung von Ehemann öffentlich

Sally Özcan machte die Trennung zu ihrem Mann Ende November publik. Die zwei betreiben gemeinsam den Youtube-Kanal "Sallys Welt".Die Trennung der YouTuber Sally und Murat Özcan Ende 2023 ging einseitig von der Back-Königin aus. Nun äußert sich auch Murat über den "krassen Schmerz" und Vorwürfe in Richtung seiner Ex.Das letzte Jahr endete mit einem Hammer für YouTube-Deutschland: Back-Königin Sally und ihr Ehemann Murat Özcan trennten sich nach 16 Jahren Ehe. Die beiden galten als Traumpaar.

Bodenständig und eifrig betrieben sie zusammen den reichweitenstarken Youtube-Kanal"Sallys Welt". 2023 wurde Sally Özcan laut dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg die Wirtschaftsmedaille des Landes Die Trennung der Ehe- und Geschäftspartner ging aber wohl einseitig von Food-Bloggerin Sally aus, die Ende November bei Instagram das Ende der Beziehung mit Murat Özcan publik gemacht hatt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Murat Özcan über Ehe-Aus mit Sally Özcan: 'Es ist so ein krasser Schmerz'Die Trennung der YouTuber Sally und Murat Özcan Ende 2023 ging einseitig von der Back-Königin aus. Nun äußert sich auch Murat über den 'krassen Schmerz' und Vorwürfe in Richtung seiner Ex.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Nach Ehe-Aus mit Murat: Sally Özcan ändert ihre PläneFür Sally Özcan sollte bald eigentlich eine Auszeit anstehen. Doch nun haben sich ihre Pläne geändert. Was für die 35-Jährige stattdessen ansteht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Özcan Cosar: „Wenn da steht ,Scheiß Türken’ – das macht was mit dir“Comedian Özcan Cosar spricht vor dem Start seiner neuen TV-Show im Interview über seine Jugend in Stuttgart, über Rassismus und erklärt, warum er nicht der „Deutsch-Türke“ sein will.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Eineinhalb Jahre nach Trennung: Vitali Klitschkos Ex ist 'offen für die Liebe'Die Trennung von Vitali Klitschko und Natalia Yegorova nach 25 Ehejahren kommt 2022 für viele wie ein Paukenschlag. Doch die beiden gehen im Guten auseinander. Als frischgebackene 50-Jährige will die Ex-Frau des ehemaligen Boxers und Bürgermeisters von Kiew jetzt noch einmal durchstarten.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Julienco: Trennung mit Tanja – Influencer macht Liebes-Aus offziellDass Julienco alle gemeinsamen Bilder mit Freundin Tanja löschte, verwirrte die Fans. Nun hat er erklärt, was dahintersteckt.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

3x2 Tickets für Özcan Cosar in der Lanxess-Arena gewinnenÖzcan Cosar kommt nach Köln in die Lanxess-Arena. EXPRESS.de verlost insgesamt sechs Tickets für den Abend!

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »