Saisonstart geglückt: Berlin Volleys schlagen Giesen

sind mit einem schwer erkämpften 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 29:27)-Sieg gegen die Grizzlys Giesen in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet.

Vor 6513 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle tat sich der deutsche Meister am Freitagabend über weite Strecken aber ausgesprochen schwer. Bester Angreifer beim Sieger war Marek Sotola mit 21 Punkten.Die Gastgeber fanden anfangs überhaupt nicht ins Spiel. Zeitweise lagen sie mit sieben Punkten zurück (9:16). Beim Aufschlag besaß der Gegner deutliche Vorteile. Auch in ihre Annahme bekamen die Berliner zunächst keine Stabilität.

Nahezu zeitgleich unterlagen die Netzhoppers KW-Bestensee bei der SVG Lüneburg erwartungsgemäß mit 0:3 (17:25, 19:25, 15:25). Erfolgreichster Angreifer bei den Brandenburgern war Charlie Peters mit neun Punkten.

