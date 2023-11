Sahra Wagenknecht gründet neue Partei und sammelt Spenden

Sahra Wagenknecht wird eine neue Partei gründen. Schon jetzt hat sie Hunderttausende Euro Spenden gesammelt. Geld aus Russland sei ihr allerdings nie angeboten worden.Man liege "deutlich jenseits der 100.000 noch nicht ganz bei einer Million", sagte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es handele sich um "enorm viele" kleine Spenden..

"Und deswegen achten wir ganz akribisch darauf, dass wir genau so Geld einnehmen, wie es eine Partei darf und damit ist ausgeschlossen - und selbstverständlich wollen wir auch nicht - vom Ausland finanziert werden", sagte Wagenknecht. Das werde akribisch überprüft. Das aktuelle ZDF-Politbarometer hat Zahlen, wer das kommende Bündnis Sahra Wagenknecht wählen würde: 13 Prozent sagen "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich".Auf die Frage, ob ihr selbst einmal Geld aus Russland angeboten worden sei, sagte die 54-Jährige: "Nein, mir wurde kein Geld angeboten." Wenn, dann hätte sie es auch nicht genommen, fügte sie hinzu. Das sei selbstverständlic

:

RBB24: Trennung von Wagenknecht: Linken-Mitglieder in Brandenburg uneinigNoch keinen Monat ist es her, dass Sahra Wagenknecht offiziell die Gründung einer eigenen Partei ankündigte. Mit der Trennung gehen Linken-Mitglieder in Brandenburg unterschiedlich um. Klar ist: Überwunden ist sie noch nicht.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

ZDF: Linksfraktion löst sich auf: Was passiert mit den Mitarbeitern und Abgeordneten?Die Linksfraktion wird sich zum 6. Dezember auflösen. Wie geht es jetzt weiter für Mitarbeiter und Abgeordnete? Nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Mitstreitern hat die Linksfraktion im Bundestag ihr eigenes Ende beschlossen. Ein tiefer Einschnitt für die Linkspartei.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

BR24: Die Linke löst Fraktion auf: Parteitag in AugsburgDie Linke hat beschlossen, ihre politisch bereits erledigte Fraktion auch formal abzuwickeln. Beim Partei tag in Augsburg muss die Partei einen historischen Scherbenhaufen zusammenkehren.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Serap Güler gegen Absage des Berlin-Besuchs von ErdoganSerap Güler (CDU) stellt sich gegen Forderungen auch aus ihrer Partei , den Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten abzusagen. Auch beim Krieg in Gaza bezieht sie klar Stellung.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

NTVDE: Karlsruhe stärkt Schuldenbremse: Die Union lacht zu frühNach der Schlappe beim Heizungsgesetz fügt die Union der Ampelkoalition in Karlsruhe erneut eine herbe Niederlage zu. So verständlich der Jubel von CDU und CSU über das Verfassungsgerichtsurteil ist, er wird nicht von Dauer sein. Auch die nach Umfragen stärkste Partei muss nach diesem Tag Antworten liefern.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

RPONLİNE: Sechs Hochschulen kündigen Verträge für SemesterticketsDie Asten von sechs Hochschulen haben die Verträge für Semestertickets gekündigt. Der Grund ist, dass das Deutschlandticket so günstig ist, dass eine Zwangsgebühr für die Semestertickets nicht mehr durchsetzbar erscheint.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »