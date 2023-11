Sachsen: Kind allein zuhause: Aus verqualmter Wohnung gerettet

Wo die Eltern sich befanden ist den Angaben zur Folge noch nicht geklärt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass der Rauch durch angebrannte Gegenstände auf dem Herd entstanden sei. Zum genauen Geschehen wird ermittelt.

