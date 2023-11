Sachsen-Anhalt: Sturm auf dem Brocken und bedecktes Herbstwetter

Die Nacht zum Freitag bleibt bewölkt, mit etwas Regen in der Osthälfte des Landes, der in der zweiten Hälfte der Nacht wieder abzieht. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 6, im Harz bis auf 3 Grad. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen und im Laufe des Tages auch zu Sturm kommen. Der Freitag bleibt wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12, im Harz bei 5 bis 9 Grad.

Wolkig und niederschlagsfrei bleibt auch die Nacht zum Samstag. Wieder kann es auf dem Brocken zu schweren Sturmböen kommen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4, im Harz auf bis zu ein Grad. Der Samstag startet ebenfalls wolkig und niederschlagsfrei. Nachmittags kommt es vom Westen her zu etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14, im Harz bei 5 bis 11 Grad. Auf dem Brocken können Orkanböen wehen.

