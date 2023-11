Saarbrückens Pokalheld Gaus „Spiel für die Geschichtsbücher“

Gaus schoss die Saarländer mit seinem Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit in die dritte Runde. Der einstige Profi von Fortuna Düsseldorf und des 1. FC Kaiserslautern war nach Ablauf seines Vertrages beim FC Ingolstadt 2022 arbeitslos und wurde Anfang dieses Jahres von Saarbrücken geholt.

„Ich glaube, das war für alle Beteiligten ein Spiel für die Geschichtsbücher“, sagte Gaus, der sehr wohl registriert hatte, dass der Verein und die Fans vor der Partie an das legendäre 6:1 des FCS gegen die Bayern 1976/77 in der Bundesliga erinnert hatten: „Das sind natürlich Spiele, da erzählen die Leute Jahrzehnte später von.

Dass ausgerechnet Gaus die Bayern düpierte, sagte auch viel aus über die Schwächen des deutschen Meisters an diesem Abend vor 16.000 im Tollhaus Ludwigsparkstadion. „Ich habe ja schon ein gewisses Alter, da muss man schauen, welche Sprints man zieht“, erklärte der Routinier die entscheidende Kontersituation. „In dem Fall habe ich gesehen, da könnte was entstehen, weil wir halt ein paar mehr vorn waren als die Bayern.

