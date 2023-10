S04-Sportdirektor widerspricht Gerüchten über Entmachtung

Schalke-Sportdirektor André Hechelmann hat Gerüchten über eine mutmaßliche Entmachtung von ihm und Sportvorstand Peter Knäbel widersprochen. „Das ist kompletter Unsinn, wie so vieles, was in den vergangenen Wochen - ob bewusst oder unbewusst - gestreut worden ist“, sagte Hechelmann in einem „Welt“-Interview. An der Arbeitsaufteilung habe sich nichts geändert. Die Schalker stecken in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf gegen den Abstieg.

Die „Bild“ hatte zuletzt berichtet, dass im Verein Zweifel an Hechelmann und Knäbel wachsen würden und Geraerts für Transfers im Winter hauptverantwortlich sein könnte. „Ich würde nicht von Indiskretionen sprechen, das würde ja bedeuten, es werden möglicherweise Wahrheiten ausgesprochen“, sagte Hechelmann. „Diese sogenannten Tuschel-Themen - das alles löst bei mir Verwunderung und Erstaunen zugleich aus.

