S. Craig Zahler kehrt mit „The Big Stone Grid“ zurück

Pascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen. S. Craig Zahler zählt fraglos zu den interessantesten Genre- Film emachern der Gegenwart. Sechs Jahre nach dem famosen „Dragged Across Concrete“ hat Zahler nun ein neues Projekt am Start: „ The Big Stone Grid “.

“ waren nicht einfach nur reine Genre-Filme, sondern haben die Gesetzmäßigkeiten ihres jeweiligen Sujets (also Western, Knast-Actioner und Cop-Thriller) auch durchaus clever reflektiert – um dabei immer wieder in eruptive Gewalt auszubrechen, die sich wirklich gewaschen hat. Ganze sechs Jahre ist es nun schon her, dass Zahler „Dragged Across Concrete“ abgeliefert hat. Höchste Zeit also, um wieder auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen.“ erinnert. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei hochdekorierte Polizisten, die es mit einer Reihe sadistischer Morde zu tun bekomme

S. Craig Zahler The Big Stone Grid Genre-Film Cop-Thriller Gewalt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gaspreise steigen ab sofort – Experte rät: Darum sollten Sie jetzt ihren Zähler ablesenIn Augsburg erhalten Gaskunden Briefe, die das Ende der Erdgasbelieferung in zehn Jahren ankündigen. Dies ist ein Vorstoß, der in anderen Städten noch ungewöhnlich ist. Ein Diskussionspapier des Bundeswirtschaftsministeriums plant die Stilllegung lokaler Gasnetze vor, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Dax überspringt 18.500 Zähler, Deutsche-Bank-Aktie im PlusZum Beginn der neuen Handelswoche gewinnt der deutsche Leitindex Dax weiter. Die Aktie der Deutschen Bank liegt am Morgen unter den größten Gewinnern.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Chancen-Wucher und Sonntagsschuss: Kleeblatt mit zwei Halbzeiten - Urbig sichert einen ZählerFürth - Mit einem einzigen Torschuss trifft das Kleeblatt den HSV mitten ins Herz und erkämpft sich einen wichtigen Zähler. Es war mehr drin, hätte aber auch schiefgehen können.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Union sichert wichtigen Dreier gegen BremenDie Köpenicker fahren drei Zähler ein und rücken den Bremern in der Tabelle auf den Leib.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Neuer Bond-Kandidat: Ehemaliger 007-Schauspieler hat perfekten Daniel-Craig-Nachfolger gefundenDie Frage nach dem nächsten Bond-Darsteller ist noch nicht geklärt. Doch ein ehemaliger 007-Schauspieler hat einen Kandidaten im Sinn, der..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

James Bond: Ex-007-Darsteller Pierce Brosnan schlägt Hollywood-Star für Daniel-Craig-Erbe vorDie Frage nach dem nächsten Bond-Darsteller ist noch nicht geklärt. Doch ein ehemaliger 007-Schauspieler hat einen Kandidaten im Sinn, der..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »