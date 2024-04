Ryan Gosling und Emily Blunt promoten neuen Film mit Taylor Swift Cover

Vor wenigen Tagen promoteten Ryan Gosling und Emily Blunt bei ihrem Auftritt in der Comedyshow 'Saturday Night Live' ihren neuen gemeinsamen Film ' The Fall Guy '. Doch auch mit ihren letzten beiden sehr erfolgreichen Film en, Barbie und 'Oppenheimer', machten die beiden Schauspieler noch einmal Furore. Mit einem Cover von Taylor Swift s Song ' All Too Well ' verarbeiteten sie scherzhaft ihre Gefühle auf der Bühne.

In den sozialen Netzwerken häufen sich die positiven Kommentare zu Ryan und Emilys Performance. 'Ich bin buchstäblich sprachlos. Das war einer der besten SNL-Monologe der jüngeren Geschichte! Die beiden waren einfach nur unglaublich. Barbenheimer für immer', schwärmt ein Nutzer auf X. Doch auch die Songauswahl trifft bei den Fans auf Zustimmung.

