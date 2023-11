RWE: So profitieren Mitarbeiter, Aktionäre & Folgen fürs Klima​

im vergangenen Jahr einen Gewinn (Ebitda) von 6,3 Milliarden Euro erzielt, das ist ein Sprung um 73 Prozent. Davon werden nun Aktionäre, Mitarbeiter und Steuerzahler profitieren.RWE führt den Gewinnsprung auf „verbesserte Marktbedingungen in der Stromerzeugung in puncto Preisniveau und Einsatzzeiten“ zurück - mit anderen Worten: RWE konnte von dem sprunghaften Anstieg der Preise profitieren sowie von einem sehr starken Handelsgeschäft.

Von der Politik wünscht sich Krebber mehr Tempo bei Genehmigungen, sonst werde das nichts mit den grünen Wasserstoff-Kraftwerken. Ein Föderantrag bei der EU-Komission von RWE liege dort mittlerweile 1,5 Jahre. Krebber warnte den Staat davpr, auf Dauer selbst in der Energiewirtschaft zu bleiben. Interesse an Geschäften der verstaatlichten Krisenfirmen Uniper und Sefe habe RWE derzeit nicht, bekräftigte Krebber.

RWE will seinen Geldsegen nutzen, um den Ökostrom-Ausbau voranzutreiben. „2022 haben wir weltweit 4,4 Milliarden Euro netto investiert und 2,4 Gigawatt neue Kapazität in Betrieb genommen. Aktuell befinden sich bereits weitere Anlagen mit einer Leistung von sechs Gigawatt im Bau“, sagte Krebber. Der Konzern, der mit den drei Tagebauen im rheinischen Revier die größten Klimasünder Europas betreibt, ist ein Ökostrom-Riese geworden.

