Russlands Truppen finden verschollenen ukrainischen Panzer-Prototypen

Beim Bau gab es Korruptionsvorwürfe: Seit Jahren gilt der Prototyp vom Super-Panzer „ Asowez “ als verschollen. Russland s Truppen haben ihn jetzt gefunden. Der „ Asowez “, ein Prototyp basierend auf dem T-64-Kampfpanzer, wurde 2015 von der Asow-Ingenieursgruppe unter der Leitung des ehemaligen technischen Direktors des Rüstungsbetriebs Malyschew für die ukrainische Armee entwickelt.

Er verfügt über zwei Geschütztürme mit jeweils einer doppelläufigen 23-Millimeter-Flugzeugkanone, einem PKT-Maschinengewehr und Abschussvorrichtungen für Panzerabwehrraketen. Zur Ausstattung gehört zudem eine innovative Reaktivpanzerung, gefertigt in der Ukraine, sowie Kamerasysteme zur Steuerung der Bewaffnung

Asowez Panzer Prototyp Ukraine Russland Truppen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Panzer: Wladimir Putins Truppen erbeuten Marder in der UkraineRussland greift die Ukraine weiter hauptsächlich aus der Luft an. Die Ukraine verzeichnet einen weiteren Schlag gegen die russische Marine. Die mutmaßliche Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper hat diplomatische Konsequenzen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Panzer: Wladimir Putins Truppen erbeuten Marder in der UkraineRussland greift die Ukraine weiter hauptsächlich aus der Luft an. Die Ukraine verzeichnet einen weiteren Schlag gegen die russische Marine. Die mutmaßliche Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper hat diplomatische Konsequenzen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Deutsche Panzer: Wladimir Putins Truppen erbeuten Marder in der UkraineRussland greift die Ukraine weiter hauptsächlich aus der Luft an. Die Ukraine verzeichnet einen weiteren Schlag gegen die russische Marine. Die mutmaßliche Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper hat diplomatische Konsequenzen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Panzer: Wladimir Putins Truppen erbeuten Marder in der UkraineRussland greift die Ukraine weiter hauptsächlich aus der Luft an. Die Ukraine verzeichnet einen weiteren Schlag gegen die russische Marine. Die mutmaßliche Verletzung des polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper hat diplomatische Konsequenzen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Fehlschlag“ im Ukraine-Krieg: Experten verifizieren Mindestzahl für Russlands zerstörte PanzerSeit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Derzeit ist kein Ende in Sicht. Wie viele Soldaten insgesamt getötet worden sind, lässt sich nur schätzen. Die New York Times hat unter Berufung auf die US-Regierung von 120.000 getöteten und 170.000 verletzten russischen Soldaten geschrieben.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Russlands Angriffskrieg: Ukrainische Truppen im Osten unter Druck – Selenskyj tauscht Spitze im Sicherheitsrat ausRussische Vorstöße, heftige Gefechte am Boden: Wladimir Putins Truppen setzen der Ukraine an der Front im Osten immer stärker zu. In Kiew sorgt derweil ein Wechsel an der Spitze des nationalen Sicherheitsrats für Aufsehen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »