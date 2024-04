Der Westen staunt über Russland s Rüstungsindustrie , aber die eigentliche Herausforderung ist China , sagt eine Studie aus den USA . Peking zeigt in einem Video, wie fortschrittlich produziert wird: In der Raketenproduktion arbeiten keine Menschen mehr. Derzeit verschießen die russischen Streitkräfte siebenmal so viele Granaten wie ihre Gegner. Beim Einsatz von Gleitbomben , Marschflugkörper n und schweren Drohnen ist das Verhältnis noch erdrückender.

Erschreckend auch, dass der Westen das Problem nicht nur erst in zweiter Linie durch die Produktion von Granaten lösen will, sondern derzeit auch versucht, überall auf der Welt alte Magazinbestände zusammenzukaufen. Russlands Industrie wurde von westlichen Experten sträflich unterschätzt, aber wie soll der Westen eine Konfrontation mit der Industriemacht Nummer eins durchstehen? Die aktuelle Studie "Outpacing U.S.

