Zwischenzeitlich hat man in Russland den Eindruck, als falle man in überwunden geglaubte Zeiten zurück. Solange Putin lebt, wird sich daran wohl wenig ändern. Sofern er überhaupt noch lebt.Intransparent ist auch der Alkoholmarkt. 40 Prozent des medizinischen und industriellen Alkohols landen in der Schattenwirtschaft – also auch im Wodka. Intransparent ist auch der Alkoholmarkt. 40 Prozent des medizinischen und industriellen Alkohols landen in der Schattenwirtschaft – also auch im Wodka.

Nun hat also mein Lieblingsschuhgeschäft im Moskauer Stadtteil „Universität“ offenbar seine Strategie geändert. Diese hatte gefühlte zwei Jahrzehnte lang darin bestanden, das ganze Jahr über die Waren mit einem Rabatt von 70 Prozent anzubieten. Vorwiegend italienische Markenschuhe – von Armani etwa, aber auch von Hugo Boss und anderen. Die Sache hatte natürlich einen Haken, denn meistens waren es Restexemplare und dann vorwiegend in Größen, die nicht meiner Durchschnittsgröße 42 entsprache

:

BERLİNERZEİTUNG: Russland widersetzt sich dem Ölembargo der EU und macht damit MilliardengewinneNeue Analyse: Moskau hat zwei Auswege gefunden, um die Öl-Sanktionen des Westens zu umgehen – und generiert damit Steuereinnahmen von 1,13 Milliarden Euro. Oel Sanktionen Russland Westen

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Skandal um deutschen TV-Journalisten: Zahlungen aus Russland verschwiegenHubert Seipel, ein preisgekrönter deutscher TV-Journalist und Putin-Biograf, hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verschwiegen. Sein Buchverlag und der NDR reagieren nun auf den Skandal.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

NTVDE: Jan Korte: 'Für die Linke muss nun alles anders werden'Jan Korte, der ehemalige Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, äußert sich zur Auflösung der Fraktion und betont die Notwendigkeit von Veränderungen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Schwere Gefechte im Osten der UkraineIm Osten der Ukraine toben schwere Gefechte, russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Russland versucht mit verstärkten Angriffen nahe der ostukrainischen Großstadt Donezk einen militärischen Erfolg zu erzwingen. Der ukrainische Präsident sieht einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

MEİNMMO: Valve stellt OLED-Modell für das Steam Deck vorValve hat das OLED-Modell für das Steam Deck vorgestellt. MeinMMO erklärt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des OLED-Modells im Detail. Es gibt Veränderungen im Display, Akku und Speicher.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

ZDF: Geheimverträge enthüllen russische Oligarchen in ZypernGeheime Verträge zeigen, wie russische Oligarchen in Zypern über Briefkastenfirmen ihren Reichtum mehren und versuchen, Sanktionen zu umgehen. Der deutsche TV-Journalist Hubert Seipel hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verheimlicht.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »