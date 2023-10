Russland meldet Abschuss von Marschflugkörpern mit Ziel Krim (12.15 Uhr)Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums acht Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zerstört. Die vom Westen gelieferten Geschosse seien von der Ukraine auf Ziele auf der Halbinsel Krim abgefeuert worden. Russland hatte die Halbinsel 2014 von der Ukraine völkerrechtswidrig annektiert.

Russland werde von den USA und deren westlichen Verbündeten bedroht, indem die Nato sich nach Osten hin ausweite, sagte Schoigu. "Westliche Länder zielen darauf ab, den Konflikt mit Russland zu eskalieren und die Gefahr einer großen Konfrontation zwischen Ländern zu erhöhen", sagte er. "Das wird zu ernsten Konsequenzen führen.

Krieg gegen die Ukraine - Russland attackiert Ukraine mit KampfdrohnenRussland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Ukraine will kein Gas mehr aus Russland an Europa weiterleitenBei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka gibt es auf russischer Seite viele Verluste geben. Die Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr an Europa weiterleiten. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Ticker. Weiterlesen ⮕

Ukraine wirft Russland vor, hybride Konflikte in Europa und dem Nahen Osten geschürt zu habenDer stellvertretende ukrainische Außenminister beschuldigt Russland, in der Vergangenheit hybride Konflikte in verschiedenen Regionen provoziert und geschürt zu haben. Die Ukraine warnte stets vor Verletzungen des internationalen Friedens und der Sicherheit durch Russland. Russland erhebt Vorwürfe gegen die Ukraine, nachdem eine ukrainische Drohne in ein Lager für nukleare Abfälle gestürzt ist. Das ukrainische Verteidigungsministerium behauptet, dass Russland bei Kämpfen im Raum Awdijiwka hohe Verluste erlitten hat. Weiterlesen ⮕

Russland greift die Ukraine erneut mit Kampfdrohnen anRussland hat die Ukraine nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. In weiten Teilen der Zentralukraine herrschte am späten Sonntagabend zeitweise Luftalarm. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Gespräche mit mehr als 60 Staaten über eine Friedenslösung für sein Land ein wichtiges Signal. Weiterlesen ⮕

Russland-Republik Dagestan macht die Ukraine für antisemitische Ausschreitungen am Flughafen Machatschkala verDer russische Politiker Sergej Melikow macht Russlands „Feinde“ für die Tumulte auf dem Flughafen Machatschkala verantwortlich. Auch der ukrainische Präsident äußerte sich zu dem Vorfall. Weiterlesen ⮕