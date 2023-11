Russland: Oberster Gerichtshof entscheidet über Einstufung der "LGBT-Bewegung" als "extremistisch"

Am 30. November um 10.00 Uhr vormittags soll der Oberste Gerichtshof Russland s auf Antrag des Justizministerium s darüber entscheiden, ob die "LGBT-Bewegung" als "extremistisch" eingestuft wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde,. Ziel der Klage : Sämtliche Aktivitäten von lesbischen, homosexuellen und anderen nicht-heterosexuellen Wortführern sollen in Russland unterbunden werden. Sie würden zu "sozialer und religiöser Zwietracht" aufstacheln.

Erst vor einem Jahr hatte Präsident Putin ein Gesetzespaket durchgedrückt, wonach jegliche "Förderung nicht-traditioneller Lebensweisen" unter Strafe steht. Davon waren Buchverlage und Filmverleiher ebenso betroffen wie Clubs, Online-Portale, Streamingdienste und Werbeindustrie.Jetzt geht die russische Regierung offenbar noch weiter, was eine Welle von entrüsteten Kommentaren auslöste. Anwälte verwiesen darauf, dass LGBT-Aktivisten als "Extremisten" künftig mi





Weiterlesen: BR24 » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FN_NACHRİCHTEN: DAX-FLASH: Wenig Bewegung im Index - Viel Bewegung in der BerichtssaisonFRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte zeichnet sich für den Dax ein zunächst wenig schwungvoller Tag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

WOTWİTT: Wenig Bewegung im Index - Viel Bewegung in der Berichtssaison08.11.2023 - Auch zur Wochenmitte zeichnet sich für den Dax ein zunächst wenig schwungvoller Tag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch mit minus 0,28 Prozent auf 15 110 Punkte. Der deutsche Leitindex ...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: DAX-FLASH: Wenig Bewegung im Index - Viel Bewegung in der BerichtssaisonDAX-FLASH: Wenig Bewegung im Index - Viel Bewegung in der Berichtssaison

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

RTL_COM: Russland-Ukraine-LIVE-TICKER - Odessa: Russland greift Hafenanlagen und Museum anRund 20.000 ukrainische Kinder wurden wohl von den Russen verschleppt. Sofia ist eine davon. RTL-Reporterin Kavita Sharma erzählt sie ihre Geschichte.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Scholz telefoniert mit Selenskyj: „Anhaltende und unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine“Angriffe auf Hubschrauberstützpunkte bereiten Russland zunehmend Probleme + Russland nennt Bidens Kommentar über „Investitionen“ zynisch + Der Newsblog.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Nach britischen Informationen: Russland soll Angriffe mit ehemaligen Gefangenen durchführenRussland intensiviert seit Tagen Angriffe auf Awdijiwka + Russland wehrt angeblich ukrainischen Angriff auf Sewastopol ab + Russland rekrutiert nun auch Frauen + Der Newsblog.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »