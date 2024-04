Russland meldet vereitelten Sprengstoffschmuggel aus der Ukraine

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtet von einem angeblich vereitelten Sprengstoffschmuggel aus der Ukraine. Der Sprengstoff sei in orthodoxen Ikonen und anderen Gegenständen für den Kirchengebrauch versteckt gewesen, teilt der FSB in Moskau mit. Auch wenn es für diese Geschichte keinerlei Bestätigung von unabhängiger Seite gibt, belastet Kremlsprecher Dmitri Peskow die Ukraine.

'Das ist ein weiteres besorgniserregendes Signal, das eindrucksvoll die terroristischen Methoden belegt, zu denen das Kiewer Regime greift', sagt Peskow der Agentur TASS zufolge. Die mit Sprengstoff gespickten Ikonen aus ukrainischer Herstellung seien in einem Auto an der Grenze zwischen Lettland und Russland sichergestellt worden, teilt der FSB mit. Vorher sei der Wagen von der Ukraine über Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Polen und Litauen gefahren. Zu dem Fund zählten diesen Angaben nach 27 als Ikonen getarnte Sprengsätze, 70 Kilogramm Plastiksprengstoff und 91 Zünder

