Russland führt brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine

Seit Russland am 24.2.2022 seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, seitdem verteidigen die Ukraine rinnen und Ukraine r überzeugt, mutig und entschlossen ihr Land und ihre Freiheit. Sie kämpfen für die Ukraine , für die Menschen auf ihrem europäischen Weg, für die Stärke des internationalen Rechts.

Mit seiner faktisch falschen Täter-Opfer-Umkehr, mit widersinnigen Vorwürfen und verfälschten Argumenten, mit dem eklatanten Verstoß gegen den OSZE-Acquis zeigt Russland: An einem friedlichen Europa mit einer belastbaren gemeinsamen Sicherheitsarchitektur zum Wohle aller ist die aktuelle russische Regierung nicht mehr interessiert.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer hingegen wehren sich seit zwei Jahren heroisch gegen den russischen Angriffskrieg. Wir erinnern: Bereits seit der vorübergehenden russischen Besetzung der Krim vor genau zehn Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die russische Aggression im Osten und Süden der Ukraine. Die Ukraine hat das verbriefte Recht, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen.

Dank der Unterstützung dieser breiten Mehrheit hilft die OSZE – der russischen Obstruktion zum Trotz – den Menschen, die von den Folgen des Kriegs betroffen sind. Die Moskauer Mechanismus Berichte, die ODIHR-Berichte, die Initiativen zu deportierten ukrainischen Kindern zeigen: Gegen das durch Russland verursachte Unrecht setzen wir uns gemeinsam zur Wehr. Gemeinsam werden wir bald erneut einen Moskauer Mechanismus auslösen.

