Russland fordert Untersuchung nach angeblichem Drohnenangriff in Transnistrien

Nach dem angeblichen Einschlag einer Drohne in einer militärischen Einrichtung in der pro-russischen Separatisten -Region Transnistrien in Moldau fordert Russland eine Untersuchung . 'Wir betrachten diesen Vorfall als eine weitere Provokation, die darauf abzielt, die bereits angespannte Situation um Transnistrien zu verschärfen', sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. 'Wir erwarten eine gründliche Untersuchung aller Umstände, die zu diesem Vorfall geführt haben.

' Nach Angaben der Separatisten vom Freitag wurde eine Radaranlage sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt getroffen. Es habe geringen Schaden und keine Verletzten gegeben. Die pro-westliche moldauische Regierung erklärt, der Vorfall werde untersucht. Man habe aber keinen Zugang zu dem von den separatistischen Behörden kontrollierten Gebiet. Der Vorfall könnte ein Versuch sein, Panik zu schüren und die Aufmerksamkeit auf die Enklave zu lenken

Drohnenangriff Transnistrien Russland Untersuchung Separatisten Moldau

