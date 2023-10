Russland beschuldigt Ausland für gewaltsame antijüdische Proteste in Dagestan

Russland hält die gewaltsamen antijüdischen Proteste in seiner muslimisch geprägten Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus für aus dem Ausland provoziert.

Tausende Menschen verschaffen sich im Gazastreifen Zugang zu Lagern mit Hilfsgütern. Nach Angaben des zuständigen Hilfswerks entwenden sie vor allem Mehl, Hygiene- und Waschartikel. Eine Sprecherin des UNRWA sieht in den Vorfällen ein direktes Ergebnis der sich verheerend entwickelnden humanitären Lage.in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt.

Ex-Sicherheitsberater rechnet damit, dass Hamas-Zerschlagung bis zu ein Jahr dauern könnte +++ Netanjahus Versprechen, die Hamas zu zerstören und aus dem Gazastreifen zu vertreiben, sei zu groß, um schnell abgeschlossen zu werden, sagte Yaakov Amidror, ein angesehener Wissenschaftler am Jewish Institute for National Security of America und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater

Hintergrund: Militante der Hisbollah, die mit der Hamas gemeinsame Ziele verfolgen, waren seit dem 7. Oktober immer wieder mit IDF-Truppen im Norden Israels zusammengestoßen.Laut dem Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, wurden die Bodenoperationen im nördlichen Gazastreifen über Nacht fortgesetzt, wobei Truppen Dutzende Hamas-Mitglieder töteten.

US-Präsident Joe Biden ruft zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte er, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses.

