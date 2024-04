Russisches Außenministerium bedroht Finnland und behauptet Verlust der Unabhängigkeit

Das russische Außenministerium bedroht Finnland laut Institut für Kriegsstudien (ISW) weiterhin und behauptet, dass Helsinki seit dem Beitritt zur NATO 'seine Unabhängigkeit bei außenpolitischen Entscheidungen verloren' habe. Dieses Narrativ verwende der Kreml auch, um fälschlicherweise zu behaupten, dass die NATO die Ukraine kontrolliere und benutze, um Russland zu bedrohen, so das ISW.

Der russische Botschafter in Finnland, Pawel Kusnezow, erklärt in einem Interview mit der Kreml-Nachrichtenagentur TASS, dass sich Finnland in seinen Beziehungen zu Russland auf einem 'destruktiven Kurs' befinde und der Beitritt Finnlands zur NATO die baltische Region zu einer 'Zone potenzieller Eskalation' mache. Wie in den vergangenen Tagen auch gibt es laut ukrainischen Angaben erneut Angriffe auf die Großstadt Charkiw. Bürgermeister Ihor Terekhow meldet Verletzte in einem der zentralen Bezirke durch Raketenbeschuss. 'Insgesamt wurden vier Einschläge in der Stadt registriert.

