Russischer Raketenangriff verletzt 18 Menschen in Dnipro

Infolge eines russischen Raketenangriffs sind in der ukrainischen Großstadt Dnipro offiziellen Angaben zufolge mindestens 18 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch fünf Kinder, die nun in Krankenhäusern behandelt würden, teilt der Gouverneur der zentralukrainischen Region, Serhij Lyssak, mit. Präsident Selenskyj erklärt in seiner abendlichen Videoansprache, dass eine Hochschule und ein Kindergarten beschädigt worden seien.

Er fordert vor diesem Hintergrund erneut mehr internationale Hilfe bei der Flugverteidigung: "Die Luftverteidigungssysteme, die es auf der Welt gibt, dürfen nicht einfach irgendwo auf den Stützpunkten verstauben, wenn sie Tausende Menschenleben vor dem russischen Terror retten könnten." +++ 20:16 Besetzte Gebiete: Russland will mehr als drei Millionen Pässe an Ukraine verteilt haben +++ Mehr als 3,2 Millionen Menschen in den besetzten Gebieten der Ukraine haben nach Angaben von Präsident Putin russische Pässe erhalten, berichtet Sky New

Nach einem russischen Raketenangriff zeigen Bilder und Videos, wie der Dnipro-Staudamm in Flammen steht. Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Stadt Charkiw sollen derzeit für einen Blackout in der gesamten Stadt sorgen. Die Entwicklungen der Nacht im Überblick.

Erneut Luftalarm in Kiew: Bürgermeister Klitschko fordert die Bewohner auf, die Schutzräume aufzusuchen. Mehrere Explosionen sind zu hören. Mindestens ein Wohnhaus wird beschädigt.

ROUNDUP: Russischer Raketenangriff auf Odessa - Die Nacht im Überblick

Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Bestsellerautor Wladimir Kaminer („Russendisko") hat mit EXPRESS.de über zwei der wichtigsten Fragen sein Geburtsland Russland betreffend, gesprochen.

Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

