Russischer Außenminister telefoniert mit iranischem Kollegen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Sonntag mit seinem iranischen Kollegen Hossein Amirabdollahian telefoniert. "Eine weitere Eskalation der Situation in der Region und gefährliche neue provokative Handlungen könnten zu einer Zunahme der Spannungen führen", hieß es in einem Bericht des russischen Außenministeriums über das Gespräch.

Nach dem iranischen Angriff auf Israel hat UN-Generalsekretär António Guterres von allen Seiten "maximale Zurückhaltung" gefordert. "Weder die Region noch die Welt können sich weiteren Krieg leisten", sagte Guterres bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, bei der sich die UN-Botschafter Israels und Irans einen heftigen Schlagabtausch lieferten.

+++ 02:10 "USA wollen keine Eskalation": Blinken spricht mit Außenministern Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens +++ US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem iranischen Angriff auf Israel mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten beraten. Auch mit dem türkischen Außenminister habe Blinken telefoniert, erklärt das US-Außenministerium. In den getrennten Gesprächen habe Blinken bekräftigt, dass die USA keine Eskalation wollten. Er habe zugleich wiederholt, dass die USA Israel bei seiner Verteidigung weiterhin unterstützen würden.

Die einzige Verletzte bei dem Großangriff des Irans auf Israel ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein siebenjähriges Mädchen. Es handelt sich um eine Beduinin aus dem Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste. Wie israelische Medien berichten, lebt Amina al-Hassouni mit ihrer Familie in einem vom Staat nicht anerkannten arabischen Beduinendorf. In solchen Dörfern gibt es weder Elektrizität, Wasserversorgung und noch Sirenen und Schutzräume.

Russischer Außenminister bezeichnet geplante Gespräche über Ukraine als Schachzug des WestensDer russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet geplante Gespräche über eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine als Schachzug des Westens. Friedensgespräche könnten nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Interessen Moskaus berücksichtigten, sagt er. Andernfalls handele es sich um "nutzlose Zeitverschwendung". Die geplanten Gespräche in der Schweiz über einen möglichen Friedensplan seien lediglich eine List des Westens, um breitere internationale Unterstützung für Kiew zu gewinnen. Es gehe darum, so viele Länder des globalen Südens wie möglich zur Teilnahme zu bewegen, um die Konferenz als Ausdruck überwältigender Unterstützung für Kiew verkaufen zu können. Die NATO-Verbündeten haben nach den Worten des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba vereinbart, Luftverteidigungssysteme in ihren Arsenalen auszumachen, die sie der Ukraine zu ihrer Selbstverteidigung schicken

