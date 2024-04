Russischer Außenminister bezeichnet geplante Gespräche über Ukraine als Schachzug des Westens

📆 04.04.2024 15:39:00

📰 ntvde ⏱ Reading Time:

21 sec. here

13 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 50%

Publisher: 89%

Russland,Ukraine,Außenminister

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnet geplante Gespräche über eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine als Schachzug des Westens. Friedensgespräche könnten nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Interessen Moskaus berücksichtigten, sagt er. Andernfalls handele es sich um "nutzlose Zeitverschwendung". Die geplanten Gespräche in der Schweiz über einen möglichen Friedensplan seien lediglich eine List des Westens, um breitere internationale Unterstützung für Kiew zu gewinnen. Es gehe darum, so viele Länder des globalen Südens wie möglich zur Teilnahme zu bewegen, um die Konferenz als Ausdruck überwältigender Unterstützung für Kiew verkaufen zu können. Die NATO-Verbündeten haben nach den Worten des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba vereinbart, Luftverteidigungssysteme in ihren Arsenalen auszumachen, die sie der Ukraine zu ihrer Selbstverteidigung schicken