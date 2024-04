Russische Truppen verlieren massenweise Kriegsgerät in der Ukraine

Fast jeden Tag verlieren die russischen Truppen massenweise Kriegsgerät in der Ukraine . Sie können jedoch oft aus den üppigen Altbeständen aus Zeiten der Sowjetunion nachfüllen, weswegen die Angriffe kein Ende finden. Laut einem Bericht des ukrainischen Mediums Ukrainska Pravda wurden an der Front bei Robotyne wegen der schweren Verluste sogar zivile Lastwagen zu Schützenpanzern umgebaut.

eines solchen Modells ist ein Gerüst an einem ziemlich notdürftig geschützten Lkw zu sehen. Die russische Seite habe "Mad Max" nachgeeifert, heißt es von den Ukrainern in Anlehnung an die dystopische Action-Filmreihe:

Russland Ukraine Kriegsgerät Verluste Schützenpanzer

