Russische Truppen rücken näher an die Stadt Awdijiwka heran

Seit 20 Tagen versuchen russische Truppen, die ostukrainische Stadt Awdijiwka unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Ukrainer konnten zwar die direkten Angriffe auf die Stadt abwehren, doch nun droht die Einkesselung des ehemaligen 32.000-Einwohner-Ortes. Bis auf 600 Meter rückten russische Soldaten an das nördliche Industriegebiet Awdijiwkas heran, gab nun der in Armeekreise bestens vernetzte ukrainische Journalist Jurij Butusow bekannt. „Der Feind hofft, im Fabrikgebäude Fuß zu fassen und über diesen Brückenkopf in die Stadt einzudringen“, erklärt der Chefredakteur des Nachrichtenportals „Censor.net“. Sollte den Russen das gelingen, wäre der südliche, zivile Teil von Awdijiwka quasi eingeschlossen. Butusow warnte auf Telegram: „Nördlich von Awdijiwka verschlechterte sich die Lage erheblich. Trotz schwerer Verluste rückten die russischen Angriffseinheiten vor. Dies ist eine sehr ernste Bedrohung, die höchste Aufmerksamkeit erfordert.“Zudem drangen russische Verbände am 25. Oktober bis an die Eisenbahnlinie nördlich der Stadt vor und besetzten diese auf einem einen Kilometer breiten Streifen. Die Ukraine hat jetzt nur noch eine Versorgungslinie in die Stadt. Die Breite des letzten Versorgungskorridors verringerte sich mit den russischen Geländegewinnen von neun auf sieben Kilometer. Dieser Korridor ist überlebenswichtig, um den Soldaten innerhalb der Stadt alle wichtigen Gütern zu liefer Weiterlesen:

