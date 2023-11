Russische Truppen greifen Ukraine an und konzentrieren sich auf Awdijiwka

Auf Befehl von Kreml-Despot Wladimir Putin haben russische Truppen am 24. Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfallen, führen seitdem einen erbarmungslosen Krieg gegen das Nachbarland. Die russischen Streitkräfte wollen dem Bürgermeister der ukrainischen Stadt Awdijiwka zufolge die dortige große Kokerei in ihre Gewalt bringen. Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag den Oberst Serhij Lupantschuk per Präsidialerlass zum neuen Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte ernannt.