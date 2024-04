Russische Propaganda und hybride Kriegsführung

Herr Shekhovtsov, Sie arbeiten seit vielen Jahren zur hybriden Kriegsführung Russland s, insbesondere durch Desinformation . Haben die Enthüllungen um die aus Tschechien betriebene russische Propaganda seite „Voice of Europe“ eine neue Qualität für Sie? Nein. Denn es handelt sich nur um eines von vielen Projekten der politischen Kriegsführung, mit denen Russland Europa und einzelne Staaten angreift, um seine Interessen durchzusetzen. Die russischen Aktivitäten nehmen aktuell immer mehr zu.

Moskau nutzt jede sich bietende Gelegenheit und setzt auf neue Technologien.ist Gastprofessor an der Fakultät für Internationale Beziehungen der Central European University in Wien. Neben „Voice of Europe“ gibt es unzählige weitere Webseiten und Quellen, die Russland taktisch für die Verbreitung von Desinformation einsetzt. Russland dominiert damit den Informationsraum immer mehr. Eine Gefahr besteht auch darin, dass vieles gar nicht unmittelbar als russische Propaganda zu erkennen is

