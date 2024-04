König Charles machte Anfang des Jahres seine Krebserkrankung öffentlich. Russische Medien erklärten den britischen Monarchen jetzt sogar für tot. London – Der Gesundheitszustand von König Charles III. (75) sorgt schon seit Wochen für Spekulationen. Anfang Februar machte der britische Monarch seine Krebserkrankung öffentlich. Wie ernst es ist und um welche Art es sich handelt, hält der Palast allerdings geheim.

In Russland machten jetzt jedoch sowohl überraschende als auch schockierende Nachrichten die Runde: Demnach soll König Charles gestorben sein.. Russischen Medien zufolge ist dieser sogar schon in vollem Gange. Zunächst verkündete lautder russische Nachrichtendienst Mash am Montag (18. März) auf Telegram: „Der britische König Charles III. ist gestorben, berichtet der Buckingham Palace. Der Sohn von Elisabeth II. bestieg den Thron vor weniger als einem Jahr – die Krönung fand am 6. Mai 2023 statt. Er war 75 Jahre al

König Charles Krebserkrankung Tod Russische Medien

