Auf Befehl von Kreml-Despot Wladimir Putin haben russische Truppen am 24. Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfallen, führen seitdem einen erbarmungslosen Krieg gegen das Nachbarland.Russische Flugabwehr: Drohnen über Krim abgefangen Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau fünf ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Am Donnerstagmorgen seien insgesamt sechs Versuche des „Kiewer Regimes, Terroranschläge zu verüben“, vereitelt worden, teilte das Ministerium mit. Eine Drohne sei über dem Schwarzen Meer vernichtet, fünf weitere Flugobjekte über dem Gebiet der Krim abgefangen worden.Bei russischen Angriffen auf die ukrainischen Städte Cherson und Nikopol sind am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Cherson stand vor einem Jahr im Zentrum russischer Angriffe, wird aber noch immer von der anderen Seite des Flusses Dnipro angegriffen. Nun kam dort ein Bewohner ums Leben, zwei wurden verletzt. Im Stadtzentrum entstand erneut schwerer Schaden. Gouverneur Prokudin schrieb auf Telegram von zerstörten Wohnungen und verzweifelten Menschen: „apokalyptische Szenen“. Zudem wurden bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Nikopol eine Frau getötet und vier Menschen verletz

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BILD: Russische Truppen fangen ukrainische Drohnen über Kursk abDie russische Luftabwehr will nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei ukrainische Drohnen über dem westrussischen Grenzgebiet Kursk abgefangen haben. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor überzogenen Erwartungen an das ukrainische Militär. Britische Geheimdienstexperten sagen, dass die russischen Invasionstruppen in der Ukraine verstärkt unter Druck geraten sind.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Russische Angriffe auf Ölraffinerie, Luftalarm auf der KrimIn der Ukraine ist die Ölraffinerie in Krementschuk im Gebiet Poltawa Ziel russischer Luftangriffe geworden.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Nach Enteigung 2023: Russische Behörden versteigern Selenskyjs Wohnung auf der KrimDie Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim war 2023 verstaatlicht worden. Nun wurde sie bei einer Auktion für 440.000 Euro versteigert.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Moskau: Zwei ukrainische Drohnen über Kursk abgefangenMOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut zwei ukrainische Drohnen über dem westrussischen Grenzgebiet Kursk abgefangen. Am späten Dienstagabend

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Nach britischer Einschätzung: Russland setzt offenbar zunehmend auf Drohnen vom Typ LancetRussland soll Raffinerie in Krementschuk angegriffen haben + UN macht Russland für Angriff auf Café in Hrosa verantwortlich + Russische Armee gerät am Dnipro verstärkt unter Druck + Der Newsblog.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BILD: Russland setzt im Ukraine-Krieg verstärkt auf Lancet-DrohnenRussland setzt nach britischer Einschätzung im Angriffskrieg gegen die Ukraine zunehmend auf Drohnen des Typs Lancet. Die Drohne sei höchstwahrscheinlich eins der effektivsten neuen Kampfmittel, die Russland in den vergangenen zwölf Monaten in der Ukraine eingesetzt habe.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕