Rune schlägt Thiem und schwärmt von Becker - Swiateks Statement

Am Mittwochabend bezwang Rune Altmeister Holger Thiem, der sich durch die Qualifikation gearbeitet hatte, souverän mitund erreichte das Achtelfinale. Dort wartet schon an diesem Donnerstagabend ein ausgeruhter Daniel Altmaier, der gegen den verletzten Taylor Fritz kampflos in die nächste Runde eingezogen war.

Mit einem Auge wird Rune aber auch beobachten, wie es einige Stunden zuvor Hubert Hurkacz gegen Francisco Cerundolo (Argentinien) ergeht. Der Pole liegt als Neunter des Jahresrankings nur 215 Punkte hinter Rune und könnte dessen Traum von den ATP Finals in Turin noch platzen lassen.

Sollte Rune das Rennen machen, wäre es auch der erste große Erfolg für Becker mit seinem neuen Schützling. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer nannte der Youngster im ATP-Podcast in Paris"großartig", sie trage bereits Früchte:"Was wir trainieren, sieht man auch auf dem Platz. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen."Bei den Damen ist das Saisonabschlussturnier bereits in vollem Gange.

