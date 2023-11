Rund sechs Millionen sehen Bayerns Pokal-Blamage im TV

Beim jungen Publikum war die DFB-Pokalpartie allerdings nicht zu schlagen: 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersklasse brachte es Das Erste auf starke 25,6 Prozent Marktanteil.

Doch zurück zur Pokalpleite des FC Bayern München, die insgesamt natürlich noch von ein paar mehr Menschen gesehen wurde. Unter anderem deshalb, weil ja auch Sky alle Spiele übertragen hat. Die Abend-Konferenz erreichte beim Pay-TV-Sender 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was zu 3,6 (insgesamt) und 6,0 Prozent (14-49) führte. Bei der Verlängerung (durch das Spiel Nürnberg gegen Rostock) waren bei Sky noch 420.000 Personen mit dabei.

Das Erste ist am Mittwoch durch die hohen Quoten in der Primetime Tagesmarktführer beim jungen Publikum gewesen, 13,0 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen auf der Uhr. Insgesamt erreichte der Sender ebenfalls sehr gute 13,9 Prozent, musste sich hier aber dem ZDF knapp geschlagen geben. Die Mainzer erreichten über den gesamten Tag hinweg noch etwas bessere 15,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD GesamtURL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/95378/rund_sechs_millionen_sehen_bayerns_pokalblamage_im_tv/

