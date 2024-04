Ruhrtriennale zeigt im Sommer große Kunst aus den Bereichen Theater, Tanz und Musik

Kürzer, aber nicht weniger gehaltvoll: Vier Wochen lang zeigt die Ruhrtriennale im Sommer große Kunst aus den Bereichen Theater , Tanz und Musik . Der neue Intendant will auch neue Zuschauer erreichen.

Statt wie bisher sechs Wochen lang soll die Spielzeit auf vier Wochen verdichtet werden: Mit 138 Veranstaltungen, darunter sechs Uraufführungen, sei von Mitte August bis Mitte September an 10 Spielstätten in Bochum, Duisburg und Essen aber nicht weniger Programm zu sehen als sonst, betonten die Macher. Der Vorverkauf für 40.000 Karten startete ebenfalls am Montag. Geboten werden Arbeiten aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Tanz und Installation sowie Konzerte und Workshops.

In Regie des Belgiers entsteht außerdem ein Projekt von Kulturschaffenden aus dem Ruhrgebiet: Für "Unlocking Paradise" entwerfen eine junge Sinti-und-Roma-Tanzgruppe, ein Chor mit Wurzeln in Nahost und eine generationsübergreifende Theatergruppe kleine Utopien für eine bessere Welt.

Ruhrtriennale Sommer Kunst Theater Tanz Musik Intendant Zuschauer Festival

