Rudolf Augstein: Der Gründer des SPIEGEL-Magazins

Im Jahr 1980 veröffentlichte das »FAZ-Magazin« diesen Fragebogen, ausgefüllt von SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein. Wir dokumentieren ihn hier zum 100. Geburtstag mit freundlicher Genehmigung der

Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausfüllte, war in den Salons der Vergangenheit ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Wir spielen es weiter: heitere und heikle Fragen als Herausforderung an Geist und Witz.

Was ist weniger vorstellbar: Ein SPIEGEL ohne den Augstein oder ein Augstein ohne den SPIEGEL? Müßige Frage. Nach gut dreißig Jahren steht immer noch der eine Name für den anderen. Heiter-resigniert sagt der Schöpfer des Hamburger Nachrichtenmagazins: »Ich habe mir ein komfortables Gefängnis geschaffen, in dem es sich gut leben lässt – auch geistig.« headtopics.com

Am 5. November 1923 wurde Rudolf Augstein in Hannover geboren, am 4. Januar 1947 erschien in der britischen Besatzungszone die erste Nummer – in einer Auflage von 15.000. Damals war der Redakteur mit­hin ein junger Spund. Die Beteiligung an dem Vorläufer des Magazins, die Zeitschrift »Diese Woche«, war für ihn vor allem eine Frage »der warmen Redaktionsstube und der Kalorien«. Bald zeigte er, was in ihm steckte.

Grundlage des Erfolges war ein angriffslustiger Journalismus, der die Redakteure des SPIEGEL mehr als einmal mit der Obrigkeit kollidieren ließ. Unter dem Pseudonym Jens Daniel rechnete Augstein dem Kanzler Adenauer jahrelang eine einseitige Ausrichtung auf den Westen vor. Die SPIEGEL-Affäre brachte ihn 1962 vorübergehend ins Untersuchungsgefängnis, Franz Josef Strauß jedoch am Ende um seinen Ministersessel. headtopics.com

